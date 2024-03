Britiske Griffiths (72) har vært sjef for FNs nødhjelpskontor (OCHA) siden 2021, og har det siste halvåret hatt en nøkkelrolle i presset mot Israel om å slippe mer nødhjelp inn på Gazastripen.

Han sier via sin talsmann at han vil bli sittende i stillingen til juni og at han har orientert generalsekretær António Guterres om beslutningen.