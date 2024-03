Skipets operatør sendte ut nødsignaler bare øyeblikk før sammenstøtet natt til tirsdag. Dette var nok til at veimyndighetene i Baltimore klarte å stenge broen i begge ender og dermed redusere trafikken som ble berørt.

I alt åtte bygningsarbeidere befant seg på broen da den raste sammen. To personer ble reddet opp av vannet, men en av dem døde senere på sykehus. Det søkes etter de seks som fortsatt er savnet. Men sjefen for firmaet som de jobbet for, sier at han antar at de har omkommet.

– Med tanke på hvor dypt det er og tiden som har gått siden broen kollapset, er det liten sjanse for at de fortsatt er i live, sier Jeffrey Pritzker.

De savnede er 30- og 40-årene, og de hadde alle familie, opplyser en av kollegene deres.

I god stand

Marylands guvernør Wes Moore opplyste på en pressekonferanse tirsdag at mannskapet på konteinerskipet Dali hadde varslet om motor- og styringsproblemer kort tid før kollisjonen.

Moore sa videre at broen var «i god stand» og at den ikke hadde noen strukturelle svakheter.

Francis Scott Key-broen sto ferdig i 1977 og er en 2,6 kilometer lang bro over elven Patapsco, som hvert år krysses av over 11 millioner kjøretøy. Havnebyen Baltimore ligger ikke langt fra Washington.

Hendelsen skjedde rundt klokka 1.30 natt til tirsdag lokal tid, det vil si klokka 6.30 norsk tid. På det tidspunktet var det forholdsvis lite trafikk. Hendelsen ble fanget opp på mange mobilkameraer og raskt spredd på nettet.

Kaldt vann

Flere biler havnet i elva, og dykkere fra bann- og redningsetaten ble raskt satt inn for å lete etter overlevende og biler. Kommunikasjonssjef Kevin Cartwright i redningsetaten sa at en av bilene trolig var et vogntog. Sonarbilder viser at flere biler ligger på bunnen på 15 meters dypt. Vannet holder bare åtte grader.

Konteinerskipet Dali var på vei ut fra havna i Baltimore med kurs for Sri Lanka. Det er eid av selskapet Grace Ocean Private, men driftes av rederiet Synergi Marine Group, som dermed står for mannskapet. Danske Mærsk har chartret skipet, som frakter gods på vegne av det danske selskapet.

Ingen om bord på skipet ble skadd i tirsdagens kollisjon, opplyser rederiet Synergi til den danske avisen B.T.

Involvert i kollisjon i Belgia

Ifølge belgiske myndigheter var Dali involvert i en ulykke i Antwerpen i 2016. Da kjørte skipet inn i en kai idet det var på vei ut fra konteinerterminalen i havnen.

Havnemyndighetene i Antwerpen har ikke kommet med detaljer om årsaken til den ulykken, men sier at skipet ble liggende i dokk for reparasjon i en god stund etter hendelsen, melder Reuters.