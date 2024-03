Det er et stadig økende diplomatisk press på Israel til å legge vekk den planlagte offensiven mot Rafah.

Uttalelsen fra de to landene kom etter et felles utenriks- og forsvarsministermøte i Adelaide. I etterkant ble det offentliggjort en uttalelse der behovet for «et umiddelbart opphør i kampene i Gaza for å tillate hjelpen å komme inn og løslatelse av gislene».