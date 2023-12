– Da Vesten dro Finland inn i Nato var alle tvister vi hadde med dem for lengst løst. Det var ingen problemer, men det blir det nå, sier Putin i et TV-intervju.

Han sier Russland vil opprette et militærdistrikt i Leningrad ved grensen til Finland og sende en andel militærenheter dit.

Ifølge Putin er det ikke Russlands militærvirksomheter som skaper konfrontasjoner med nabolandene, men snarere en «aggressiv vestlig verden».

Finland har nylig stengt alle sine grenser til Russland som følge av at de mener russiske myndigheter bevisst sluses store mengder migranter inn over landegrensen, noe landet anser som en form for hybridkrig. Russland har hele tiden avvist påstandene.