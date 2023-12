Berisha har blitt anklaget for korrupsjon flere ganger i forbindelse med privatiseringen av et statseid idrettsanlegg «til fordel for hans svigersønn», ifølge påtalemyndigheten.

Dette skal ha skjedd i 2009 mens Berisha, som nå er opposisjonsleder, var statsminister i Albania.

Forespørselen om å fjerne eksstatsministerens immunitet kom etter at Berisha nektet å samarbeide med myndighetene i etterforskningen av saken.

Svigersønnen Jamarber Malltezi ble pågrepet i oktober og satt i husarrest etter å ha blitt siktet for korrupsjon og hvitvasking av penger.

Han er mistenkt for å ha utnyttet svigerfarens posisjon til å kjøpe et sportskompleks i Tirana som var eid av forsvarsdepartementet, for å gjøre det om til leiligheter.

Berisha har hele tiden nektet straffskyld og har anklaget etterforskningen for å være politisk motivert og utført på ordre av statsminister Edi Rama.