– Vi avviser denne migrasjonspakten på det sterkeste. Vi vil ikke slippe inn noen mot vår vilje, sier Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto.

– Ingen i Brussel eller noen andre steder kan fortelle oss hvem vi skal slippe inn, og vi avviser på det sterkeste å bli straffet for dette, fortsetter han.

Ungarn har i årevis motsatt seg at unionen skal pålegge enkeltland å bidra til å dele byrden landene i EUs ytterkant opplever når de skal håndtere dem som ønsker å komme inn i EU.

– Ikke lenger alene

Ett av landene ved yttergrensen er Italia. De sier onsdag at den etterlengtede enigheten – som har vært en kasteball mellom ulike land og nivåer i EU i en årrekke – gjør at de «ikke lenger føler seg alene».

– Godkjenningen av avtalen er en stor suksess for Europa og for Italia, som nå kan støtte seg til nye regler for håndtering av migrantstrømmen og bekjempe menneskesmugling, sier innenriksminister Matteo Piantedosi.

Italia har lenge vært det første ankomstlandet for migranter som forsøker å krysse Middelhavet fra Nord-Afrika. Hittil i år har over 150.000 mennesker kommet til Italia med båt, mot snaut 100.000 i fjor.

Landet har lenge beklaget over at de andre medlemslandene ikke gjør nok for å hjelpe, noe de håper skal endre seg med den nye pakten.

Piantedosi sier Italia har funnet «riktig balanse mellom ansvar og solidaritet» for å bidra til å forme den nye avtalen. Den inkluderer en solidaritetsmekanisme som skal avlaste landene som opplever stor tilstrømming.

– Streng, men rettferdig

Også Hellas – et annet førsteland for mange migranter – er tilfreds med den nye asylpakten.

– Avtalen er et viktig europeisk svar på den store nasjonale innsatsen for å gjennomføre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk, sier statsminister Kyriakos Mitsotakis i et regjeringsmøte.

Spania sier avtalen er avgjørende for å håndtere grensene. Også Frankrike, Tyskland og Nederland hyller enigheten som ble oppnådd onsdag, etter to døgns intense forhandlinger – og årevis med krangling.

Skeptiske hjelpeorganisasjoner

Titalls organisasjoner som hjelper migranter – blant annet Amnesty International, Oxfam, Caritas og Redd Barna – har kritiserte endringene som kommer med den nye avtalen. De skriver i et åpent brev at pakten vil skape et «grusomt system» som ikke er holdbart.

– Dette er en farlig nedbygging av viktige prinsipper i flyktningretten og menneskerettighetene, sier migrasjonsekspert Stephanie Pope i Oxfam.

Organisasjonen mener det nye regelverket «på mange måter er mye verre» enn dagens system.

Caritas mener pakten trolig vil føre til «hastverksprosedyre med begrensede sikkerhetsventiler og ankemuligheter, manglende tilgang til juridisk og medisinsk hjelp og mangel på riktig hjelp til utsatte grupper».

– Det sannsynlige resultatet er en kraftig økning i lidelsene i hvert ledd av et menneskes vei til å søke asyl i EU, sier Amnesty.