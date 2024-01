I Sikkerhetsrådet fredag viste Griffiths til uttalelser om planer om å oppfordre til en slik masseforflytting.

Videre tok FN-toppen igjen til orde for en våpenhvile på Gazastripen. Han hevdet at Israels krigføring foregår nesten uten noen hensyn til konsekvensene for sivile.