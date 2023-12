Møtet ble kunngjort av statsministere i den karibiske øystaten St. Vincent og Grenadinene, som er vert for møtet førstkommende torsdag. Statsminister Ralph Gonsalves leder for tiden Celac, en samarbeidsorganisasjon for latinamerikanske og karibiske stater.

Forholdet mellom Venezuela er blitt svært anstrengt de siste ukene på grunn av en langvarig grensestrid om retten til regionen Essequibo. Den olje- og mineralrike regionen utgjør rundt to tredeler av Guyanas areal og har tilhørt landet siden 1899. Venezuela mener de har hevd på regionen. Nylig sa et flertall i Venezuela ja i en folkeavstemning om hvorvidt landet skal gjøre krav på området.

Rett før folkeavstemningen ga Den internasjonale domstolen i Haag Venezuela beskjed om ikke å foreta seg noe for å endre Essequibos status.