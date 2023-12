– Vi forhandler fortsatt, og det er noen lovende tegn til at tilgang fra Israel inn i Gaza kan åpnes for nødhjelp snart, sa Griffiths torsdag.

Før krigen kom 60 prosent av varene Gaza trengte, inn gjennom Kerem Shalom. I dag er bare grenseovergangen til Egypt i Gaza tidvis åpen.

Han sier at FN har argumentert for å åpne Kerem Shalom slik at nødhjelp kan fraktes rett inn til den nordlige delen av Gaza, hvor behovene er størst.

– Hvis vi får til det, det første mirakelet på flere uker, vil det være en enorm hjelp for den logistiske prosessen. Det vil helt endre den humanitære tilgangen, sier Griffiths.