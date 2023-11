Seks gisler er i ferd med å bli overlevert fra Hamas til Røde Kors, bekreftet en palestinsk tjenestemann som er kjent med våpenhvileforhandlingene.

De er på vei til Israel, ifølge det israelske militæret. Dette ble også bekreftet av Den internasjonale Røde Kors-komiteen og den israelske statsministerens kontor, som kort tid senere meldte at gislene var tilbake i Israel.

Tidligere på dagen ble to kvinnelige gisler løslatt. Dermed er åtte gisler løslatt i løpet av torsdagen. Ifølge Qatar inkluderer dette personer med dobbelt statsborgerskap fra Uruguay, Mexico og Russland. Ett av gislene som ble løslatt tidligere på dagen, har fransk og israelsk statsborgerskap.

Mexico bekrefter at ett av to mexicanske gisler er løslatt.

Torsdag skal også 30 palestinere løslates i bytte mot ti frigitte gisler, sier en talsperson for Qatars utenriksdepartement. To russiske borgere som ble sluppet fri onsdag, teller med på listen over løslatte gisler, ifølge talspersonen.