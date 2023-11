På et møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Skopje i Nord-Makedonia sa Lavrov er utsikten til en gjenoppliving av organisasjonen synes liten.

– Det er ingen grunn til optimisme for tiden. OSSE er i all hovedsak blitt et påheng til Nato og EU. La oss være ærlige, OSSE står på kanten av stupet. Og ett enkelt spørsmål presser seg fram: Er det noe poeng i å forsøke å gjenopplive organisasjonen, sa Lavrov.

Ukraina og flere av landets allierte boikottet møtet i Skopje fordi Lavrov fikk komme.

Lavrov anklaget Vesten for å føre en såkalt hybridkrig mot Russland og framholdt at EU er blitt et aggressivt politisk prosjekt.

Den 57 land store organisasjonen OSSE ble opprettet etter den kalde krigen for å skape dialog og samarbeid mellom blokkene i Europa. Arbeidet har stanset helt opp etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar 2022 og Russlands aktive bruk av veto mot alle uttalelser om krigen.