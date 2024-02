Ifølge Sør-Korea ble rakettene avfyrt ved 11-tiden lokal tid fredag.

Dette er fjerde gang på litt over en uke at Nord-Korea har skutt opp slike raketter. Nordkoreanerne omtaler dem som «strategiske» krysserraketter, noe som kan antyde at de kan utstyres med atomstridshoder.

Tidligere i uken opplyste Nord-Korea at de hadde testet sine nye ubåtbaserte krysserraketter med leder Kim Jong-un til stede for å overvåke.