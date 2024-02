– Vi tror ikke det er en faktor som vil endre kursen til den militære spesialoperasjonen. Den vil fortsette fram til målene er oppnådd, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Valerij Zaluzjnyj hadde vært forsvarssjef siden Russland invaderte Ukraina for snart to år siden da han ble byttet ut torsdag. Zaluzjnyj er populær i Ukraina og ble et viktig symbol på den ukrainske motstandskampen.

Han ble erstattet av Oleksandr Syrskyj, som siden 2019 har ledet Ukrainas bakkestyrker. President Volodymyr Zelenskyj varslet torsdag strategiske endringer på slagmarken.

Forsker Tor Bukkvoll Forsvarets forskningsinstitutt sa til NTB torsdag at han ikke tror endringen vil endre krigens gang.