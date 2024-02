Nylig brøt det ut nye kamper mellom M23-opprørere og regjeringsstøttede styrker i den urolige Nord-Kivu-provinsen.

Bare mellom 2. og 8. februar tvang kampene minst 150.000 mennesker på flukt, ifølge Redd Barna. Halvparten av dem er barn.

– Familier søker nå tilflukt i skoler, kirker og sykehus i håp om å ikke havne i kryssild, sier Greg Ramm, Redd Barnas landdirektør i Kongo.

Sivile ofre

Opptrappingen i krigshandlingene i Nord-Kivu har fått flere hjelpeorganisasjoner til å slå alarm. De siste ukene har antallet sivile ofre økt, og det samme har bruken av tunge våpen i befolkede områder, inkludert flyktningleirer. Det opplyser Forum, som representerer over 120 internasjonale organisasjoner i Kongo.

– Situasjonen krever umiddelbar handling for å beskytte sivile og sikre humanitær tilgang, sier Forum.

Mange barn har kommet bort fra foreldrene sine i kjølvannet av voldshandlingene, men det er ukjent hvor mange barn som er forsvunnet, ifølge Redd Barna.

Fra før er rundt 7 millioner mennesker drevet på flukt i Kongo, de fleste øst i landet. Regionen har vært hjemsøkt av vold og konflikt mellom væpnede grupper i nesten 30 år.

En firedel flyktninger

Volden i Sake-området har drevet 135.000 mennesker på flukt mot Nord-Kivus hovedstad Goma bare i løpet av fem dager, ifølge FNs nødhjelpskontor.

Sake ligger ved en strategisk viktig hovedvei, bare 20 kilometer fra Goma. Provinshovedstaden har over 2 millioner innbyggere, blant dem minst en halv million internflyktninger.

Ved utgangen av 2023 var mer enn 2,4 millioner mennesker internt fordrevet bare i Nord-Kivu, ifølge FNs UNHCR.

Støttes av Rwanda

Etter å ha holdt seg i ro i årevis grep M23-militsen på ny til våpen i slutten av 2021. Siden har opprørerne tatt kontroll over store deler av Nord-Kivu.

Både Kongos regjering og FN-eksperter mener den tutsiledede opprørsgruppen får støtte fra nabolandet Rwanda, noe myndighetene der benekter.

En uavhengig ekspertgruppe fra FN la høsten 2022 fram en 130 sider lang rapport der de dokumenterte Rwandas støtte til M23.

Ifølge ekspertene foreligger det «vesentlige beviser» for at Rwandas regjeringshær opererer i Kongo og for at regimet i Kigali støtter M23 med våpen, ammunisjon og uniformer.

Human Rights Watch har også dokumentert støtten og anklager militsen for omfattende krigsforbrytelser.

Enorme behov

De siste ukene har kampene rundt Goma blusset opp igjen, og Leger Uten Grenser (MSF) rapporterer om et stort antall sårede.

– Situasjonen er ekstremt bekymringsfull. Sykehus er overveldet, med tusenvis av mennesker som søker tilflukt fra kampene, sier Leger Uten Grensers prosjektkoordinator Çaglar Tahiroglu.

Sårbare flyktninger, inkludert barn, eldre og gravide kvinner, strømmer tomhendt til Goma, forteller Jacinthe Maarifa i hjelpeorganisasjonen Agir-RDC.

– De er klemt sammen i skoler og kirker. Behovene er enorme, sier han og trygler om mer humanitær hjelp.

Barn rekrutteres

Redd Barnas landdirektør etterlyser internasjonal inngripen for å få en slutt på sivilbefolkningens lidelser i området.

– Barn i Kongo er ikke bare vitne til konfliktens grusomheter, men de blir også rekruttert til voldelige væpnede grupper, opplever katastrofal sult, og utsettes for seksuelle overgrep, sier Ramm.

FNs undergeneralsekretær for fredsbevarende operasjoner, Jean-Pierre Lacroix, kom nylig tilbake fra et besøk i Øst-Kongo.

Han advarer om risikoen for «regional eksplosjon» og ber om at den diplomatiske innsatsen gjenopptas umiddelbart for å løse konflikten.