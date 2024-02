– Enhver antydning om at allierte ikke vil forsvare hverandre, undergraver vår alles sikkerhet, inkludert USA sin, sier Stoltenberg i en uttalelse søndag.

– Ethvert angrep på Nato kommer til å bli møtt med et samlet og kraftfullt svar, sier Stoltenberg videre.

Han kommer med kommentarene etter et utspill fra USAs tidligere president Donald Trump.

Artikkel 5

På et valgkampmøte hevdet Trump at han i sin tid som president ga beskjed til et stort Nato-land om at USA ikke kom til å beskytte det i et russisk angrep hvis de ikke investerte nok i forsvar.

– Jeg sa at alle må betale. De sa: «Vel, dersom vi ikke betaler, kommer dere fortsatt til å beskytte oss?». Jeg svarte: «Absolutt ikke». De kunne ikke tro det de hørte, sa Trump.

Trump sa at han heller ville oppfordre Russland «til å gjøre akkurat hva faen de ville». Han sa ikke hvilket Nato-land han siktet til.

Stoltenberg antyder at utspillet setter amerikanske og europeiske liv i fare.

Natos artikkel 5 går ut på at et væpnet angrep mot et medlemsland skal regnes som et væpnet angrep mot hele alliansen.

– Betyr å svekke hele Nato

Også Polens forsvarsminister har reagert på Trumps utspill.

– Natos motto «én for alle, alle for én» er en konkret forpliktelse. Å undergrave allierte lands kredibilitet, betyr å svekke hele Nato, skriver Wladyslaw Kosiniak-Kamysz på X, tidligere Twitter.

– Ingen valgkamp er en unnskyldning for å leke med sikkerheten til alliansen, skriver forsvarsministeren videre.

Flere andre har reagert på utspillet, deriblant EU-president Charles Michel.

– Skjødesløse utspill om Natos sikkerhet og artikkel 5 tjener kun Putins interesser, sier han.