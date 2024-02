Siste gangen noen hørte fra henne var da hun satt omringet av drepte familiemedlemmer i en bil som ble angrepet av en israelsk stridsvogn i Gaza by.

– Hun var redd, vettskremt, og hun var såret i ryggen, hånden og foten, har bestefaren Baha Hamada fortalt, en av de siste som snakket med den lille jenta på telefon.

Helsemyndighetene på Gazastripen kunngjorde lørdag nyheten om at hun og de to hjelpearbeiderne i Palestinas Røde Halvmåne (PRCS) er funnet. De legger skylden for drapene på Israel.