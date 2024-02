Vedtaket som ble gjort i folkeforsamlingen, innebærer at alle avtaler om slikt samarbeid skrinlegges, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA torsdag.

Også alle lover som styrer økonomiske bånd med styresmaktene i Seuol er avskaffet. Dette omfatter det felles turistprogrammet for det hellige Kumgangfjellet. Opplegget har vært et symbol på det det økonomiske samarbeidet mellom de to landene fra tidlig på 2000-tallet. Årlig har nærmere 2 millioner sørkoreanere besøkt fjellet, men fra 2008 har det vært en pause etter at en turist ble skutt da vedkommende forvillet seg inn i et avgrenset område.

Nordkoreanske myndigheter har uttalt at de ser på Sør-Korea som en krigsfiende, og i fjor sa de opp en avtale fra 2018 om å redusere spenningen langs grensa.