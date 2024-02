– Hamas har i Kairo ikke kommet med noe nytt forslag om løslatelse av gislene, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu onsdag.

Han gjentok at Israel ikke akter å gi etter for Hamas' «vrangforestillinger» og at framgang i forhandlingene forutsetter at Hamas endrer kurs.

Etterretningssjefer

Lederen for den israelske etterretningstjenesten Mossad, David Barnea, har ledet den israelske delegasjonen i Kairo, der også lederen for den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet, Ronen Bar, har deltatt.

Ifølge israelske medier ble delegasjonen kalt hjem onsdag.

Kilder i Hamas-ledelsen hevder at det er Israel som hindrer et gjennombrudd i forhandlingene om våpenhvile og fangeutveksling.

CIA-sjef Bill Burns og Egypts etterretningssjef Abbas Kamal har begge deltatt under samtalene i Kairo, og det samme har Qatars statsminister Mohammed bin Abdelrahman al-Thani. Han fungerer som mellommann med Hamas, som ikke har vært direkte representert ved forhandlingsbordet.

Erdogan og Sisi

Onsdag dukket også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan opp i Kairo, der han møtte president Abdel Fattah al-Sissi. Under en felles pressekonferanse understreket de to lederne behovet for snarlig våpenhvile i Gaza.

Erdogan rettet skarp kritikk mot Netanyahu og anklaget Israel for å begå massakrer og for å ville fordrive palestinerne fra Gazastripen.

– Forsøkene på å avfolke Gaza er ikke akseptable, sa han.

Ifølge informerte kilder fortsetter forhandlingene om våpenhvile og fangeutveksling i Kairo, men på et lavere nivå.