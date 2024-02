Borrell møtte pressen i Brussel etter EUs utenriksministermøte mandag.

Han sier de 26 landene var enige om å «kreve en umiddelbar humanitær pause som vil føre til en bærekraftig våpenhvile, den betingelsesløse løslatelsen av gisler, og leveranser av nødhjelp».

Borrell sier ikke hvilket EU-land som ikke ville slutte seg til uttalelsen. Men ifølge diplomater blokkerte Ungarn en lignende uttalelse for få dager siden.

Sanksjoner mot bosettere

Ifølge diplomatiske kilder blokkerte Ungarn mandag også et forslag om å innføre EU-sanksjoner mot voldelige israelske bosettere på Vestbredden.

Forslaget ble fremmet av utenriksministrene i Spania, Irland og Belgia, og det fikk støtte fra Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock.

– EU må gjøre det klart for ekstremistiske bosettere at lovbrudd får følger, sa hun.

Spania gjorde det på forhånd klart at de vil innføre egne sanksjoner mot voldelige bosettere dersom ikke EU kommer til enighet.

Frankrike har alt innført innreiseforbud for 28 israelske bosettere som anklages for angrep på palestinere på den okkuperte Vestbredden.

Folkerettsstridig

FN-tall viser at daglige angrep fra bosettere er nesten doblet siden Hamas-angrepet mot Israel som utløste den pågående Gaza-krigen 7. oktober.

Israel har etablert 146 bosetninger på den okkuperte Vestbredden siden 1967.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen , der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd i desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene er ulovlige og krevde at all byggeaktivitet i dem straks måtte stanse. Dette har Israel nektet å rette seg etter.