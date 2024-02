Også det ukrainske forsvaret bekrefter dødstallet. Et område nær havna ble rammet av angrepet, og en brann brøt ut.

Én død person ble funnet av brannvesenet. Den regionale guvernøren Oleh Kiper skriver på meldingstjenesten Telegram at to andre døde ble funnet under bygningsrester.

Til sammen sendte Russland 31 droner mot Ukraina natt til fredag, ifølge det ukrainske forsvaret. De fleste skal ha blitt skutt ned, men én drone klarte å gjennomføre angrepet ved havna i Odesa.