Landene skal også forlenge støtte- og logistikkavtalen for Ungarns kampflyflåte med to tiår.

– Vi er glade for å kunne avslutte denne lange prosessen i dag, sier Orban på en pressekonferanse fredag.

Der deltok også Göran Mårtensson, generaldirektør for det svenske Försvarets materielverk.

Også Sveriges statsminister Ulf Kristersson har fredag møtt Orban i Budapest. Tidligere på dagen kunngjorde den ungarske statsministeren at Ungarn og Sverige skulle undertegne en omfattende forsvarsindustriavtale.

Over helgen skal den ungarske nasjonalforsamlingen etter planen stemme over Sveriges søknad om Nato-medlemskap.

Sverige og Finland søkte begge medlemskap i Nato etter Russlands invasjon av Ukraina for snart to år siden. Tyrkia stilte en rekke krav til de to landene og utsatte lenge godkjenningen av den svenske søknaden.

Finland ble formelt innlemmet i Nato i april i fjor.

Ungarn har også satt seg på bakbeina i prosessen, men etter at Tyrkias folkevalgte sa ja i forrige måned, har Ungarns statsminister Viktor Orban oppfordret sitt lands nasjonalforsamling til å gjøre det samme så fort som mulig.