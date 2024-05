– Vi innfører nye visumrestriksjoner overfor Georgia, som vil omfatte alle som har vært ansvarlige for eller delaktige i å undergrave demokratiet i Georgia, sier USAs utenriksminister Antony Blinken i en uttalelse torsdag.

– Dette inkludere personer som er ansvarlige for bruk av vold og truende atferd for å undertrykke sivilsamfunnet og forsamlingsfriheten i Georgia, sier Blinken og legger til at restriksjonene også gjelder familiemedlemmene til de aktuelle personene.

Han legger til at USA også vil ta en omfattende gjennomgang av alt bilateralt samarbeid med Georgia.

Tross uker med store protester godkjente regjeringen i forrige uke en lov som pålegger organisasjoner som får mer enn 20 prosent av sin finansiering fra utlandet, å registrere seg som utenlandske agenter.

Kritikere frykter den nye loven vil ta landet i en mer autoritær retning. og at den vil bli brukt til å forfølge dissidenter, etter mønster fra Russland, som allerede har en lignende lov.

USA, EU og en rekke vestlige land har kritisert den nye georgiske loven.

Loven har ikke trådt i kraft ennå, og landets provestlige president Salomé Zurabisjvili har lagt ned veto, men det kan overstyres av nasjonalforsamlingen.