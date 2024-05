Parlamentarikerne fra de fire partiene ga onsdag kveld grønt lys for avtalen, etter at de fire partilederne tidligere onsdag hadde gjort det samme.

Detaljer rundt avtalen var ved midnatt ikke lagt fram. Geert Wilders, leder for Frihetspartiet (PVV) sa at det ennå ikke er klart hvem som skal bli statsminister for den nye koalisjonsregjeringen.

– Diskusjoner om statsministeren skal holdes på et senere tidspunkt, sa Wilders til de frammøtte journalistene.

Teknokratregjering

Valget ble holdt i november. Frihetspartiet, som ligger på ytre høyre fløy, ble størst og sikret seg 37 av nasjonalforsamlingens 150 plasser. Men det var langt fra nok til å få parlamentarisk flertall.

I mars inngikk Frihetspartiet og de tre andre partiene som nå er med på avtalen – bondepartiet BBB, det nystartede antikorrupsjonspartiet NSC og avtroppende statsminister Mark Ruttes liberale parti VVD, enighet om å danne en delvis teknokratregjering som består av 50 prosent politikere og 50 prosent av folk utenfor politikken.

BBB, NSC og VVD har under forhandlingene krevd at Wilders ikke blir statsminister, noe han motvillig gikk med på. Ifølge nyhetsbyrået AFP ser det ut til at tidligere utdannings- og innenriksminister Ronald Plasterk er den mest aktuelle kandidaten som ny statsminister. Plasterk spilte en sentral rolle i arbeidet med å koordinere de innledende koalisjonssamtalene.

Ting tar tid

NSCs partileder Pieter Omtzigt ble onsdag kveld spurt om hvorfor det har tatt nesten et halvt år å få på plass en regjering.

– Vel, det måtte litt til for å danne denne regjeringen. Hver fase tok bare litt lenger enn vi trodde. Men det er normalt, sa han.

Det er blitt nærmest en tradisjon i nederlandsk politikk at det tar lang tid å få på plass nye regjeringer.

Forrige gang det skulle dannes regjering i Nederland, tok forhandlingene 271 dager før Mark Rutte omsider kunne bli statsminister. Han leder fortsatt et forretningsministerium inntil den nye koalisjonsregjeringen er på plass.