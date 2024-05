– Det neste valget er en mulighet til gå videre etter den dårlige stemningen i kjølvannet av brexit. Jeg vil gjenoppta den strukturerte dialogen med EU om de viktige sakene, sier David Lammy om Labours utenrikspolitiske mål.

Lammy ligger an til å bli britisk utenriksminister dersom Labour vinner parlamentsvalget, som må holdes senest 28. januar neste år.

Toryene har styrt Storbritannia siden 2010, gjennom den skjebnesvangre folkeavstemningen og tidvis kaotiske brexit-prosessen. Den politiske stemningen peker mot et skifte neste gang velgerne går til urnene.

Det siste halvannet året har Labour hatt et tosifret forsprang på målingene. Dermed kan remain-velger Keir Starmer erstatte brexit-velger Rishi Sunak som statsminister.

Ikke tilbake til EUs indre marked

Sentralt i Labours planer står en sikkerhetspakt de ønsker å inngå med EU.

– Det vil fremme tettere samarbeid om en rekke spørsmål innen forsvar, økonomi, klima, helse, cyber og energisikkerhet, skrev Lammy nylig i tidsskriftet Foreign Affairs.

Der la han til at dette skal utfylle «den urokkelige forpliktelsen overfor Nato», som begge partiene støtter opp om. Han sa også at Storbritannia bør satse enda mer på det nære forholdet til Frankrike, Tyskland, Irland og Polen. Det inkluderer en forsvarsavtale med Tyskland lik den britene har hatt med Frankrike siden 2010.

Men brexit er fortsatt et betent tema i britisk politikk, og Labour har utelukket en retur til EUs indre marked, tollunion eller bevegelsesfrihet etter et eventuelt maktskifte.

Unge kan få bevege seg friere

Lammy antyder at en ordning EU nylig foreslo for å sikre bevegelsesfrihet for unge briter i alderen 18–30 år, kan bli en del av det fremtidige forholdet til unionen.

– Det er en del av det vi vil diskutere, sier han.

Etter brexit har Storbritannia blant annet trukket seg fra EUs studentutvekslingsprogram Erasmus og i stedet foreslått et globalt alternativ.