Det brøt ut brann i et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i Russland etter et ukrainsk droneangrep natt til torsdag, ifølge russiske myndigheter. Rundt seks droner ble ødelagt, men rester av dem falt på raffineriet og forårsaket brann, opplyser regionale myndigheter på Telegram. Flere oljetanker ble skadd, heter det videre. Angrepet skal ha funnet sted ved landsbyen Jurovka.

Belgorod-guvernør Vjatsjeslav Gladkov hevder at åtte mennesker ble såret og at flere titalls boliger og flere biler ble skadd i et ukrainsk luftangrep.

Gladkov skriver på Telegram at en elleve år gammel jente er blant de sårede.

Ukraina har de siste månedene angrepet russiske oljeraffinerier for å ramme Russlands lukrative handel med raffinerte oljeprodukter. Krasnodar-regionen ligger sørvest i Russland og har kystlinje mot Svartehavet. Belgorod ligger vest i Russland og grenser til Ukraina.