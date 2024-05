– Våre forsvarsstyrker har delvis stabilisert situasjonen. Framrykkingen til fienden i visse soner og områder er stanset, sier en talsperson for hæren torsdag.

Han legger til at de russiske styrkene hele tiden forsøker å legge til rette for nye framrykkinger.

Den russiske offensiven i Kharkiv-regionen, nordøst i Ukraina, har ført til at ukrainerne har måttet trekke seg tilbake enkelte steder. En rekke landsbyer er angivelig erobret av invasjonsstyrkene.

Siden starten av uka har russerne tatt kontroll over ytterligere 278 kvadratkilometer i Ukraina, ifølge beregninger gjort av nyhetsbyrået AFP basert på data fra den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW). Det aller meste av arealet er i Kharkiv.

Erobringene skal være Russlands største i Ukraina på ett og et halvt år. Det samlede arealet er litt mindre enn Fredrikstad kommune.