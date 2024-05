Myndighetene har utstedt varsel om fare for styrtflom, kraftig lyn- og tordenvær og fare for tornadoer.

– Søk ly nå hvis du befinner deg i uværets bane. Hold deg i nederste mulige etasje, sto det i en advarsel fra Houstons meteorologitjeneste torsdag kveld.

Gater står under vann, og trær er blåst ned i Houston-området. TV-stasjonen KHOU-TV har vist innslag fra sentrum av storbyen der man kan se vinduer som er knust på en kontorbygning og glass som ligger på gaten nedenfor.

Flytrafikken er innstilt på Houstons to største flyplasser etter at det er målt vindhastighet på over 26 meter i sekundet.

I og rundt fylket Harris, der Houston ligger, har mer enn 870.000 elektrisitetskunder, både husstander og bedrifter, mistet strømmen. Det bor over 4,7 millioner mennesker i fylket.