I tillegg ble minst sju personer såret i bombe- og skyteangrepene.

Forsvarsminister Ivan Velasquez sier opprørsgruppen EMC står bak et angrep i Morales i regionen Cauca. Gruppen avviste fredsavtalen Farc-geriljaen inngikk med regjeringen i 2016.

Ifølge Velasquez sprengte medlemmer av EMC rørbomber og begynte å skyte ved en politistasjon i Morales. To politifolk og to personer som satt i arresten ble drept i det ministeren omtaler som «et terrorangrep».

Tre politifolk ble såret i det angrepet.

Hæren sier de har sendt 100 soldater til byen, der politidirketør William Salamanca sier at det er funnet flere sprengladninger. Nyhetsbyrået AFP sier de har sett politistasjonen som er delvis i ruiner, med en fasade full av kulehull.

– Det var to timer med lidelse, sier en lokal beboer som ikke ønsker å bli navngitt.

På oppdrag fra president Gustavo Petro besøkte Velasquez regionhovedstaden Popayan. Der fortalte tjenestemenn om «trakassering» fra geriljaens side i flere andre byer. Presidenten sier situasjonen i Cauca er uakseptabel.

I naboregionen Valle del Cauca ble fire personer såret, tre av dem barn. da en motorsykkel lastet med eksplosiver ble detonert.

De to regionene er kjerneområdet for EMC-krigere under ledelse av Ivan Mordisco. som brøt ut og trakk seg fra en fredsprosess i april. Myndighetene har satt i gang en offensiv mot Mordiscos folk, men fortsetter forhandlingene med den andre delen av gruppen.