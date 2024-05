– Pengene skal benyttes for å støtte Ukrainas framgang og militære forsvar i forbindelse med russisk aggresjon, opplyser Belgia, som for tiden har formannskapet i EU.

EU-landenes ledere må godkjenne lovutkastet før det kan tre i kraft.

Fire diplomatiske kilder opplyser til Reuters at 90 prosent av avkastningen fra russiske midler som er fryst i Europa, skal gå til et fond for militærstøtte til Ukraina.

De siste 10 prosentene skal benyttes for å støtte Ukraina på andre områder.