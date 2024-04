Klagen knytter seg til uttalelser Modi kom med på et valgkamparrangement i Rajasthan i helgen, der han hevdet at en tidligere regjering hadde sagt at «muslimer har førsteretten over nasjonens rikdom».

Dersom de får makten igjen, vil partiet fordele rikdommene blant de som har flere barn, sa Modi videre, til applaus fra folkemengden.

– De vil fordele dem blant infiltratørene. Syns dere at de hardt opptjente pengene deres bør gis til infiltratører?, sa Modi.

Disse uttalelsene mener kritikere at refererer til muslimer, som er en religiøs minoritet i India. I sin klage til valgkommisjonen skriver opposisjonspartiet YSR Congress at de splittende, kritikkverdige og ondsinnede kommentarene var rettet mot et bestemt religiøst samfunn, og utgjorde direkte brudd på valglovene.

– Ingen statsminister i Indias historie har senket verdigheten til embetet så mye som Modi har, skriver partipresident Mallikarjun Kharge i en uttalelse.