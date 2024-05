– Georgia er et kandidatland til EU. Jeg ber myndighetene sikre retten til fredelige samlinger. Bruk av makt for å undertrykke er uakseptabelt, sier han i en uttalelse onsdag.

Uttalelsen kommer etter at georgisk politi gikk hardt til verks for å bryte opp en demonstrasjon i Tbilisi. Protesten var rettet mot et lovforslag som kan ramme virksomheter som får pengestøtte fra vestlige land og institusjoner. Kritikere sammenligner forslaget med en lignende lov i Russland og mener det vil føre landet i mer autoritær retning.