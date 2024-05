Israel venter fremdeles på Hamas' svar på forslaget til våpenhvile på Gazastripen. Hamas-leder Ismail Haniyeh sier at delegasjonen i Kairo skal fullføre forhandlingene om en våpenhvileavtale som «realiserer kravene til vårt folk».

Haniyeh sier at delegasjonen reiser «snart», men noe mer om tidspunktet er ikke kjent.

«Positivt sinn»

Ifølge nyhetsbyrået AFP har Haniyeh sagt til egyptiske og qatarske meglere at Hamas vurderer avtalen med et «positivt sinn».

Tidlig fredag bekreftet Israel at 49 år gamle Dror Or, som ble tatt som gissel av Hamas, er død. Israel tror nå at det er 129 gisler igjen på Gazastripen, mens 35 gisler er døde.

I november førte en avtale mellom Israel og Hamas til en ukelang våpenhvile. Samtidig satt Hamas 105 israelske gisler fri, mot at Israel slapp 240 palestinere ut av fengsel. De pågående forhandlingene tar sikte på å følge samme mønster, men månedslange forhandlinger har så langt ikke ført fram.

Hamas har blant annet krevd en permanent våpenhvile og at Israel trekker alle sine styrker tilbake, noe Israel har avvist kontant.

Avtalen som Hamas nå vurderer, omfatter en 40 dager lang våpenhvile, samt frigivelse av gisler i bytte mot opptil tusenvis av palestinske fanger.

Trues av hungersnød

Under et nylig besøk i Midtøsten la USAs utenriksminister Antony Blinken sterkt press på Hamas.

– Hvis Hamas faktisk bryr seg om det palestinske folk og vil se en lindring av deres smerte, så sier de ja til avtalen, sa Blinken onsdag.

Omtrent 1170 israelere, de fleste sivile, ble drept i Hamas' terrorangrep den 7. oktober. Kort tid senere erklærte Israel full krig mot Hamas, en krig som så langt har kostet minst 34.500 palestinere livet. De fleste av disse er kvinner og barn.

De 2,4 millioner innbyggerne på Gaza trues også av hungersnød. Noe nødhjelp har sluppet inn på enklaven, men FN advarer om at det er langt ifra nok. De siste dagene har Israel riktignok sluppet inn ny nødhjelp gjennom en gjenåpnet grenseovergang.

Achim Steiner, sjefen for FNs nødhjelpsprogram (UNDP), advarer mot historisk store menneskelige lidelser på Gazastripen.

– Lidelsene på Gaza vil ikke ta slutt selv om krigen gjør det, sier Steiner.