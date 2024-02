Ordren skal etter planen offentliggjøres torsdag, opplyser kilder til både Reuters og AP.

Tiltaket kommer etter at Biden og andre høytstående amerikanske tjenestemenn gjentatte ganger har advart om at Israel må gjøre mer for å stanse vold fra israelske bosettere mot palestinere på den okkuperte Vestbredden.

I desember innførte USA innreiseforbud for personer som er involvert i vold på Vestbredden.

Angrep på Vestbredden har økt i både omfang og intensitet siden Hamas' angrep på Israel 7. oktober. Siden da er over 370 palestinere drept av israelske soldater og bosettere.