Summen, som tilsvarer snaut 200 millioner kroner med dagens kurs, er rapportert inn av ekspresidentens valgkampapparat.

Nikki Haley, som er den eneste gjenværende utfordreren blant republikanerne, opplyste tidligere i januar at hun har fått inn 24 millioner dollar i valgkampbidrag. Til tross for at hun tapte for Trump i både Iowa og New Hampshire, har Haley lovet å fortsette å kjempe for nominasjonen. Så langt tyder alt på at det er Trump som stiller mot Joe Biden i november, slik det var for fire år siden.

Den sittende presidentens folk opplyste i januar at de har fått inn 97 millioner dollar til arbeidet med å få ham gjenvalg. Det inkluderer penger samlet inn av partiet, i tillegg til Joe Bidens eget valgkampmaskineri.