Årsaken er behovet for å «opprettholde lov og orden», opplyser en talsmann for departementet i en uttalelse.

– Dyrebare liv har gått tapt i angrep den siste tiden, og sikkerhetstiltak er avgjørende for å opprettholde lov og orden og potensielle trusler, sier talsmannen.

Valglokalene åpnet klokken 8 lokal tid, eller klokken 4 norsk tid. Mer enn 128 millioner mennesker har stemmerett i landet, noe som gjør valget til en av de største demokratiske øvelsene i verden, ifølge valgpanelet.

Populær politiker dømt

Meningsmålingene antyder at 74 år gamle Nawaz Sharif kan få nok stemmer til å danne regjering enten alene eller i koalisjon med andre, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Slår dette til, kan Sharif bli statsminister for fjerde gang.

Den populære opposisjonspolitikeren og tidligere statsministeren Imran Khan har fått forbud mot å stille til valg. Han er også dømt til totalt 34 år i fengsel og er utestengt fra all politikk i ti år.

Khans parti Tehreek-e-Insaf (PTI) er ikke på stemmeseddelen.

Blodig valg

Myndighetene har utplassert mer enn 650.000 mannskaper for å styrke sikkerheten i et valg som allerede har vært preget av vold.

Onsdag ble minst 28 mennesker drept i to eksplosjoner utenfor kontorene til politiske kandidater i Balutsjistan-provinsen, ifølge regionale myndigheter.

I tillegg til å stenge mobilnettet, har myndighetene også valgt å lukke grensene til nabolandene Iran og Afghanistan for all trafikk som et sikkerhetstiltak.