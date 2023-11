Det israelske militæret opplyste om aksjonen på X like etter klokka 1 natt til onsdag.

Den er ifølge militæret basert på etterretningsinformasjon. Gjennom operasjonen vil militæret nedkjempe Hamas og redde gisler, heter det.

– Israel er i krig med Hamas, ikke med sivile i Gaza, skriver militæret.

Blant styrkene er medisinske team og folk som snakker arabisk og har fått spesialopplæring, ifølge militæret. Det skal ifølge Israel sørge for at ingen sivile «som brukes av Hamas som menneskelige skjold», blir skadd.

– Vi ber alle Hamas-terrorister til stede på sykehus om å overgi seg, lyder beskjeden fra militæret.

Gir Israel ansvaret

De palestinske helsemyndighetene sier i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået Reuters sier de holder de israelske styrkene fullt og helt ansvarlige for livene til helsepersonell, pasienter og fordrevne på Shifa-sykehuset.

Shifa-sykehuset er det største på Gazastripen. Det er blitt omringet som en del av den israelske bakkeoffensiven, og Israel hevder at militante driver med fordekt militærvirksomhet fra sykehusets område. Dette er blitt avvist fra palestinsk side.

Inntil nå har Israels militære avstått fra å gå inn i bygningen.

USA støtter Israels forklaring

Tirsdag kveld opplyste USA at de har etterretningsopplysninger som viser at Hamas har en kommandosentral under sykehuset. USA støtter dermed opp under den israelske forklaringen på hvorfor det har pågått kamper like ved sykehuset.

Det var denne uttalelsen som ga grønt lys for aksjonen, ifølge Hamas.

– Det hvite hus' og Pentagons tilslutning til den uriktige framstillingen, der det hevdes at motstandsbevegelsen bruker Shifa-sykehuset til militære formål, var et grønt lys for okkupanten til å begå flere massakre mot sivile, heter det i meldingen fra Hamas.

Det har ikke kommet noen USA-kommentarer til utviklingen i situasjonen.