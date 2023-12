Sammen med svært mange andre regjeringssjefer skal Støre være til stede på toppmøtedelen av Dubai-møtet.

– Det er blandede forventninger til denne konferansen. Men det mener jeg gir oss et enda større ansvar for å jobbe for at vi skal levere, sier statsministeren på telefon til NTB.

Han sier det er viktig å holde i live målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Da må produksjonen av fornybar energi økes kraftig, samtidig som energibruken effektiviseres.

– Og vi må fase ut bruken av fossile brensler uten fangst og lagring av CO2.

Strid om utfasing

I tillegg til forhandlerne vil svært mange representanter for organisasjoner og næringsliv være til stede på møtet. Til sammen ventes nærmere hundre tusen deltakere, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Så mange som 180 stats- og regjeringssjefer ventes å delta på toppmøtedelen av konferansen.

Den holdes i oljenasjonen De forente arabiske emirater. Utfasing av fossil energi seiler trolig opp som et av de største stridstemaene.

Noen land mener verdenssamfunnet må oppfordre til utfasing av kull, olje og gass. Andre, som utslippsgiganten Kina, sier dette er urealistisk.

Norge og EU argumenterer for at fossil energi på sikt må fases ut, men at det må gjøres unntak for kraftverk der CO2-utslippene fanges og lagres under bakken.

– Har ikke kapasitet

Støre sier Norges europeiske partnere ønsker leveranser av norsk gass i mange år framover. Samtidig er det voksende forventninger om fangst og lagring av CO2 og bruk av naturgass til å produsere hydrogen.

– Det er uansvarlig å kutte Norges leveranser av gass til et Europa som ennå ikke har fornybar-kapasitet til å erstatte bortfall av kjernekraft og russisk gass.

Samtidig som verden etterspør fossil energi, må klimautslippene ned hvis klimaendringene skal bremses. Og den største kilden til utslipp er fossil energi.

Situasjonen har fått utviklingsland til å beskylde rike land for dobbeltmoral i klimaforhandlingene. India viser til at rike land fortsetter å investere i fossil energi, samtidig som de ber fattigere land bruke andre energikilder.

– Får spørsmål

– Norge får spørsmål knyttet til vårt store klimaengasjement samtidig som vi produserer olje og gass, sier Støre.

– Jeg mener dette illustrerer ikke bare Norges utfordring, men hele verdens utfordring.

Samtidig som verden må over på fornybar energi, minner Støre om at halve verdens befolkning lever uten tilstrekkelig tilgang til strøm.

– Vi må støtte et energisystem som gjør at de får lys og varme.

Ifølge Støre blir Norge lyttet til i klimaforhandlingene i kraft av å være Europas viktigste energileverandør og ledende på fangst og lagring av CO2.

Regnskog og skipsfart

I klimaforhandlingene i Dubai sier statsministeren at Norge vil ha fire prioriterte temaer: Økt satsing på fornybar energi, bevaring av regnskog, mer miljøvennlig skipsfart og økte ambisjoner om utslippskutt.

Samtalene om utslippskutt skal ledes av utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sammen med Singapores miljøminister.

En hovedmålsetting i klimaforhandlingene er å begrense den globale oppvarmingen til 2 eller aller helst 1,5 grader.

Men enn så lenge fortsetter de globale klimautslippene å vokse. FNs beregninger viser at verden er på vei mot 2,9 graders oppvarming – selv om alle land når sine utslippsmål.

– Fjernt fra virkeligheten

Mens Norge fortsetter leting etter gass og olje i Nordsjøen, er FNs generalsekretær António Guterres blant dem som mener all fossil energi må fases ut.

Det samme mener Venstre-politiker og tidligere klimaminister Sveinung Rotevatn. Han hevdet nylig at Norge er i ferd med stille seg på samme side som Russland og Saudi-Arabia i klimaforhandlingene.

Grunnen er at regjeringen ikke har støttet erklæringer som tar til orde for rask utfasing av all fossil energi.

– Rotevatn er fjernt fra virkeligheten i disse forhandlingene, sier Støre.

Han sier regjeringen er mer opptatt av å iverksette tiltak enn å undertegne erklæringer som har kommet i forkant av toppmøtet i Dubai.