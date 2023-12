– Det er 26 personer som ikke ble evakuert. Vi har funnet 14 av dem, tre var i live, mens elleve ble funnet døde, sier Abdul Malik, som leder redningstjenesten i provinshovedstaden Padang.

Søndag sendte vulkanen Marapi aske 3 kilometer opp i luften. Folk ble bedt om å holde seg 3 kilometer unna fjellet, sier en talsperson for landets vulkan- og geologimyndighet.

Rundt 75 personer var allerede på vei opp den nesten 2900 meter høye vulkanen lørdag og ble fast etter utbruddet. Hari Agustian i den lokale redningstjenesten i Padang sa at rundt 170 personer, inkludert politi og soldater, jobbet for å få de savnede ned. Kort tid etterpå kom altså beskjeden om at elleve av dem var funnet døde, mens tre var reddet.

Før det hadde 49 personer allerede kommet seg ned fra fjellet. Åtte av dem ble sendt til sykehus med brannskader, og en hadde bruddskader, sier Agustian.

En video i sosiale medier viser evakuerte turfolk med ansikt og hår skitnet til av aske og regnvann.

Flere landsbyer er dekket av aske fra vulkanen. Asken blokkerer også sollyset. Marapi har vært aktiv siden et utbrudd i januar. Det er over 120 aktive vulkaner i Indonesia, som er en del av den såkalte Ildringen, et belte med seismisk og vulkansk aktivitet rundt Stillehavet.