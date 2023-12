På en pressekonferanse i Dubai onsdag snakket han om hva som bør bli sluttresultatet fra konferansen.

– Vi må rett og slett bli fullstendig kvitt fossile brensler, sa Hoekstra.

Han sa at alle de 27 EU-landene ønsker at klimamøtet må bli begynnelsen på slutten for fossile energikilder.

Tidligere har EU vedtatt at de i klimaforhandlingene vil ta til orde for utfasing av fossil energi, men med unntak for tilfeller der CO2-utslippene fanges og lagres. Norge har lagt seg på samme linje på klimatoppmøtet i Dubai.

De fossile energikildene er kull, olje og naturgass. Av disse er det kull som har de høyeste klimautslippene, mens gass har de laveste – forutsatt at mye gass ikke lekker ut og forsvinner opp i atmosfæren.