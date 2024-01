Assange sitter fengslet i London, og USA krever å få ham utlevert. Før dette oppholdt han seg i den ecuadorianske ambassaden i London i årevis.

Hans advokat Jennifer Robinson sier at årene har tæret på, og at hans psykiske helse er nær et bunnpunkt.

– Hans liv er i fare, og jeg overdriver ikke, sier Robinson.

I USA risikerer Assange å sitte fengslet for resten av sitt liv hvis han blir kjent skyldig i alle de 18 tiltalepunktene – blant annet i spionasje.

Bakgrunnen for tiltalen er at Assange og Wikileaks i 2010 publiserte en halv million lekkede dokumenter om blant annet USAs krigføring i Irak og Afghanistan.