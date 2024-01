På Telegram skriver den iranskstøttede gruppen at de fire «ble martyrer på veien mot å frigjøre Jerusalem».

Hizbollah opplyste først at tre av deres medlemmer var drept, men oppjusterte dette til fire senere på dagen.

Kilder i sikkerhetsapparatet sier at de tre ble drept i et israelsk raid mot to hus i den libanesiske landsbyen Kafr Kila, nær grensen mellom de to landene.

Det israelske forsvaret (IDF) sier mandag at de har truffet flere mål i Libanon, inkludert «militære områder» der Hizbollah er aktive.

Siden Gaza-krigen startet 7. oktober, har det vært hyppig avfyring av artilleri og andre våpen mellom israelske styrker og Hizbollah, som er en alliert av Hamas. De siste månedene er over 100 Hizbollah-krigere og drøyt 20 sivile drept, inkludert barn, eldre og flere journalister, ifølge Hizbollah og kilder i sikkerhetsapparatet, skriver nyhetsbyrået AFP.