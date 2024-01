– Sikkerheten har høyeste prioritet hos oss, sier en av toppsjefene for Tiktok i Europa til det svenske nyhetsbyrået TT.

I fjor måtte teknologikjempen Tiktok to ganger stille til svars for EU. I november ville EU vite hva videoplattformen gjør for å beskytte den mentale helsen til unge brukere.

Måneden før ville EU vite hvordan Tiktok håndterte tilstrømmingen av desinformasjon og hatefulle ytringer som ble publisert i sammenheng med krigen mellom Israel og Hamas.

– Følger EU-krav

Tiktok svarte med å legge ut flere tekster og rapporter på egen hjemmeside. Her skriver selskapet om krigen i Midtøsten om transparens og om hvordan selskapet etter egne utsagn følger alle EU-reguleringer og lover.

I tillegg dro Tiktoks toppsjef Shou Zi Chew til Europa for å treffe ledende politikere og dempe uroen rundt koblinger til Kina og spørsmålene som stadig forfølger selskapet:

– Er Tiktok farlig?

– Hvem styrer egentlig innholdet?

– Hvordan er det egentlig med Kina, er Tiktok bare en front for kommunistpartiet?

TT stilte disse spørsmålene til Theo Bertram som er nestleder for myndighetskontakt og policy for Tiktok i Europa.

– Ingen kobling til kinesiske myndigheter

I likhet med andre Tiktok-sjefer understreker Bertram at selskapet ikke har noen kobling til det kinesiske kommunistpartiet. Heller ikke at brukerdata overvåkes eller leveres ut.

Det har i lang tid vært spekulert i om Tiktok utleverer data til kinesiske myndigheter. Så sent som i november publiserte det velrenommerte økonomitidsskriftet Forbes en artikkel som mer enn antyder et tett samarbeid.

Kommunistpartiet fikk granske søster-app

Her heter det at appen Feishu ble nøye gjennomgått av kinesiske myndigheter før kommunistpartiets 20. sentralkongress høsten 2022. Feishu er Tiktoks interne samarbeidsplattform og eies av samme morselskap som Tiktok.

Forbes har gjennomgått flere hundre sider av innhold fra Feishu og fant materiale som også omfattet informasjon relatert til amerikanske sikkerhetstjenester.

En talsmann for Tiktok avviste at inspeksjonen av Feishu ga kinesiske myndigheter tilgang til den proprietære Tiktok-informasjonen som er lagret i appen.

– Inspeksjonen fokuserte ikke på ansatt-kommunikasjon, uttalte Alex Haurek til Forbes.

Morselskapet har ikke gitt løfter

Toppsjef Shou Zi Chew har under ed avvist at brukerdata fra Tiktok er delt med kinesiske myndigheter. Han har sagt at Tiktok vil avvise krav om innsyn i brukerdata fra det kinesiske kommunistpartiet. Men morselskapet Bytedance har ikke gitt tilsvarende løfte.

I 2023 startet Tiktok «Project Clover» som handler om å styrke sikkerheten rundt brukerdata i Europa. Det er i denne sammenhengen giganten bygger et datasenter i Hamar og Løten.

Vil «beskytte» uten å «styre»

Theo Bertram mener Tiktok gjør det de kan for å «beskytte» uten å «styre» innholdet på Tiktok. Han mener bastante tidsgrenser kan være med å skape konflikter mellom foreldre og barn.

– Tidsbegrensninger har sin plass, men vi tror det handler mer om å lære tenåringer å stiller seg selv de rette spørsmålene. Liker jeg dette? Er det bra? Bruker jeg tiden min rett, sier Bertram til TT.

Han mener det korte formatet Tiktok byr på ikke er til hinder for å formidle komplekse saker.

– Det handler mye om kreativitet og talent til å formulere et budskap. Se på nyhetene som starter med en overskrift som senere drar deg videre. Lengre trenger ikke å være bedre. En Rolling Stones-melodi er ikke dårligere fordi den er kortere enn Beethovens symfonier, bare annerledes, sier han.