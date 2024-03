På partigruppa EPPs partikongress i Bucuresti torsdag ble von der Leyen formelt utpekt til EPPs kandidat til den mektigste posten i EU-systemet, nemlig president for EU-kommisjonen.

Dermed har – ofte omstridte – Leyen tatt et langt steg framover i kampen for en ny periode.

Ingen automatikk

EPP, som blant annet Høyre er en del av, er den største partigruppa i EU-parlamentet. I tillegg tilhører nå 13 av EUs 27 statsledere EPP.

65 år gamle Von der Leyen fra det tyske kristenkonservative partiet CDU må nå belage seg på å drive valgkamp. Det slapp hun i forrige runde da hun rett og slett ble pekt på av medlemslandene, som ikke greide å bli enige om en annen av de såkalte spisskandidatene, det vil si kandidatene til de ulike partigruppene i parlamentet.

Støtten fra EPP betyr imidlertid ikke at von der Leyen automatisk får fem nye år – selv om de fleste i Brussel regner det som temmelig sikkert.

I juni skal et nytt EU-parlament velges. Etter valget må von der Leyen ha støtte fra de 27 EU-landenes stats- og regjeringssjefer, som er dem som innstiller kandidater til posten.

Deretter må hun godkjennes av et flertall i EU-parlamentet.

Forrige gang parlamentet stemte over henne, passerte hun målstreken bare så vidt med ti stemmer over det nødvendige flertallet.

Kjeft og ros

Von der Leyen har både fått kjeft for sin lederstil, men også blitt hyllet for å ha ledet EU med kraftfull hånd gjennom både pandemi og andre kriser, i tillegg til å ha drevet gjennom et solid grønt skifte i EU.

Politico omtaler henne som en av de mest innflytelsesrike og effektive EU-presidentene i historien.

I sin tale til EPP torsdag ble hun møtt med stor applaus da hun blant annet lovet å oppfylle Ukrainas drøm om EU-medlemskap, få på plass en egen forsvarskommissær og støtte Europas bønder.

Asyl-manifest

Nå kan hun stå overfor nye utfordringer.

EPP vil blant annet at støtte til industrien skal veie tyngre enn grønn politikk for å bekjempe klimaendringer framover.

Onsdag vedtok EPP også et manifest om asyl som vil tvinge von der Leyen til å endre kurs i asylpolitikken.

Ifølge manifestet vil EPP ikke bare at asylsøknader skal behandles utenfor EU, men at asylsøkerne skal forbli «i trygge tredjeland», skriver Financial Times.

Planene minner både om Italias avtale med Albania om at asylsøknader skal håndteres der, og Storbritannias planer om å etablere asylsentre i Rwanda.

– Vi må få tallet på ankomster ned, sier EPP-leder Manfred Weber.

Slike planer er imidlertid svært omstridt.

Ifølge nettstedet EU Observe r støtter imidlertid von der Leyen planene om å flagge ut behandlingen av asylsøknader til tredjeland.

Avtale med Mauritania

Torsdag dro også EUs innenrikskommissær Ylva Johanson til Mauritania for å undertegne en avtale om 210 millioner euro i bytte mot at mauritanske myndigheter stanser en stadig økende strøm av migranter mot Kanariøyene.

Politikere og aktivister frykter at avtalen vil underbygge det autokratiske regimet til Mauritanias president Mohamed Ould Ghazouani.

– Igjen ser vi at EU anstrenger seg for å samarbeide med undertrykkende regimer, sier direktør for Det europeiske rådet for flyktninger og folk i eksil, Catherine Woollard, til Financial Times.