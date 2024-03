– Situasjonen er spesielt ekstrem nord på Gazastripen, sier Richard Peeperkorn, som er WHOs representant for Gaza og Vestbredden.

Hvert sjette barn under to år på den nordlige delen av Gazastripen lider av akutt underernæring, ifølge WHO.

– Dette var i januar. Så situasjonen er trolig forverret i dag, sier Peeperkorn.

Uttalelsene hans kom tirsdag, dagen etter at WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus opplyste at team fra WHO over helgen hadde inspisert forholdene ved de to sykehusene Al-Awda og Kamal Adwan.

WHOs nødhjelpsteam avdekket da barn som dør av sult, og illevarslende mangel på mat, drivstoff og medisiner, uttalte organisasjonen mandag.