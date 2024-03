Fem mennesker døde i Gaza da de ble truffet av en stor pakke med nødhjelp med en fallskjerm som ikke åpnet seg skikkelig, ifølge helsemyndighetene i området.

USA og flere andre land har den siste uken sluppet nødhjelpspakker med fallskjermer over Gazastripen, hvor den humanitære situasjonen beskrives som katastrofal.

– Vi er klar over meldinger om at sivile har blitt drept i Gaza som følge av humanitære luftslipp. Dette var ikke et resultat av amerikanske luftslipp, opplyser Den amerikanske sentralkommandoen ( Centcom ).