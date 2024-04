– Det er nødvendig å spesifikt si til Kongressen at dersom Kongressen ikke hjelper Ukraina, kommer Ukraina til å tape krigen, sier president Zelenskyj i et videomøte med den ukrainske innsamlingsorganisasjonen United24 søndag.

En hjelpepakke på 60 milliarder dolar (om lag 644 milliarder kroner etter dagens kurs) står bom fast i Kongressen fordi Republikanerne blokkerer den.

Lørdag sa Zelenskyj at Ukraina er åpen for at støttepakken fra USA kan gis som lån.

Han advarte også om at Ukraina kan gå tom for luftvern dersom de russiske angrepene fortsetter i samme takt som nå og at Ukraina ikke har nok artilleriammunisjon til å gjennomføre motoffensiver.