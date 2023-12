Minst 14 mennesker ble drept da to hus ble lagt i grus i en og samme gate, mens flere titall andre ble drept i et luftangrep mot et annet boligbygg i Jabalia. Begge angrepene skjedde tidlig lørdag.

Wafa melder også at et stort antall mennesker er begravd i ruinene.

Det finnes ikke lenger noen sykehus i drift nord på Gazastripen.

Ifølge det israelske militæret (IDF) ble det gjennomført et luftangrep mot en bygning i Jabalia etter at israelske styrker ble beskutt. I meldingen står det også at et stort antall Hamas-krigere ble observert på toppen av bygningen.

Det er ikke klart om bygningen er identisk med en av de Wafa melder om.

Det pågår harde bakkekamper både nord og sør i det palestinske området. USA har advart Israel om at landet risikerer å miste internasjonal støtte hvis ikke det israelske militæret sørger for en bedre beskyttelse av sivile palestinere.

Nesten 19.000 palestinere er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep siden Israel erklærte krig mot Hamas etter gruppens angrep på Israel 7. oktober.

Antall drepte i Hamas-angrepet er nå nedjustert av israelske myndigheter fra cirka 1200 til 1130. Om lag 690 av ofrene var sivile israelere, hvorav 35 var barn, ifølge myndighetene. I tillegg ble 70 utlendinger og 370 medlemmer av israelske sikkerhetsstyrker drept.

På palestinsk side er 18.700 mennesker drept, hvorav nærmere 8000 er barn, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Jabalia er en by og flyktningleir nord på Gazastripen som ble opprettet av FN i 1948 for palestinere som flyktet til Gaza da staten Israel ble opprettet.

drept