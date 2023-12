Sør-Koreas utenriksdepartement sier i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP at videoen ble ansett som «upassende», og at de har bedt den israelske ambassaden om å fjerne den.

Videoen, som ikke lenger er tilgjengelig på ambassadens profiler i sosiale medier, skildret et foruroligende scenario der en sørkoreansk kvinne i Seoul blir bortført av en væpnet overfallsmann og atskilt fra sin unge datter.

Den israelske ambassaden skrev ved siden av den nå fjernede videoen, som ble publisert på deres Facebook-konto tirsdag: «Den 7. oktober ble Israel angrepet av Hamas-terrorister. 1200 menn, kvinner og barn ble drept, og over 240 mennesker ble tatt som gisler i Gaza. Tenk om det skjedde med deg. Hva ville du ha gjort?»

Israels ambassadør i Seoul Aktiva Tor sa i et innlegg i sosiale medier, som siden har blitt slettet, at formålet med videoen var å rekonstruere Hamas-angrepet for å «hjelpe sørkoreanere å forstå den nåværende krigssituasjonen», ifølge kringkasteren YTN.

Israel har gjentatte ganger sagt at de vil fortsette krigføringen på Gazastripen inntil Hamas er beseiret.