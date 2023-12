Lagmannsretten i Sverige opprettholdt tirsdag livstidsdommen for den tidligere iranske offiseren Hamid Noury.

62-åringen ble i juli i fjor funnet skyldig i tortur og drap på politiske fanger i Gohardasht-fengselet i Iran der han jobbet på 1980-tallet. Dommen lød på livstid, og tirsdag ble anken forkastet.

Iran kaller dommen «grunnleggende uakseptabel» og onsdag fikk Sveriges chargé d'affaires i Teheran overlevert en formell protest.

– Det er beklagelig at den svenske domstolen, uten å ta hensyn til standardene for en rettferdig rettergang, besluttet å avsi en så ødeleggende dom, sier en talsmann for iransk UD, Nasser Kanani.

Ifølge Kanani vil Iran «bruke alle juridiske muligheter» for å få Noury løslatt.