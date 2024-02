Det er en økning på 18 prosent fra året i forveien. Tallene gjelder for de 27 EU-landene samt Norge og Sveits.

Syrere er stadig den største gruppen som søker asyl, etterfulgt av afghanere, ifølge EUAA. Nytt er det at tyrkiske statsborgere kommer som nummer tre, med en økning på 82 prosent i antall søknader det siste året.

Antall palestinere som søkte om asyl, økte til en ny toppnotering på nesten 11.600 etter utbruddet av krigen mellom Israel og Hamas, melder EUAA. Byrået påpeker videre at det er vanskelig å få ordentlig oversikt over de palestinske asylsøknadene, fordi et flertall av EU-landene ikke anerkjenner Palestina som stat.